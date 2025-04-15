Удар Росії по Сумах: США заблокували заяву G7 щодо засудження атаки

Наслідки удару по Сумах. / © Управління ДСНС у Сумській області

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Адміністрація Дональда Трампа відмовилась підтримати проєкт спільної заяви країн G7 щодо засудження російської атаки на Суми, пояснивши це бажанням зберегти “простір для мирних перемовин” із Кремлем.

Про це повідомили джерела, знайомі з дипломатичним листуванням, передає Bloomberg.

Як стверджують співрозмовники Bloomberg, США проінформували союзників, що не підпишуть заяву через паралельні переговори з Росією. Через цю позицію США, Канада — цьогорічний голова G7 — повідомила, що ухвалити заяву без одностайності не вдасться.

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У чернетці заяви G7, з якою ознайомилось Bloomberg, передбачалося чітке формулювання: атака на Суми стала свідченням намірів РФ і надалі продовжувати війну.

Водночас Дональд Трамп, коментуючи події, уникнув прямих оцінок і назвав удар “жахливим”, припустивши, що “Росія припустилася помилки”.

Атака відбулася менш ніж за 48 годин після зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Перемовини тривали близько п’яти годин, після чого Віткофф заявив, що Росія та США мають “дуже привабливі комерційні перспективи” для стабілізації регіону — подробиць він не надав.

На фоні дипломатичної паузи ініціативу підтримки України взяли на себе інші. За словами президента Володимира Зеленського, після удару по Сумах заяви солідарності з Україною зробили майже 50 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, 13 квітня російська армія завдала удару по Сумах двома балістичними ракетами, одна з яких мала касетні боєприпаси. Атака сталася у Вербну неділю, під час церковних служб, і призвела до загибелі щонайменше 35 людей, ще 119 дістали поранення. Серед постраждалих — діти.