США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану Росії: деталі від ОП

Київ не бере участі в передачі США мирного плану Росії / © ТСН.ua

Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента України та представник української делегації на переговорах з представниками країн Європи та США у Женеві Олександр Бевз, передає «Суспільне».

«Американці не залучають нас в цей процес (передавання Росії мирного плану — ред.). І можливо, це нормально, бо вони виступають такими модераторами між двома сторонами у війні. Коли текст буде фіналізовано, можливо буде зустріч, або передача, а потім зустріч з Росією. На жаль, ми чуємо сигнали з Росії, що там сприймають негативно відхилення від першочергового плану з 28 пунктів сприймається негативно», — сказав він.

Водночас, Бевз вважає що у Росії подають сигнали щодо «великої кількості поступок Україні» у мирному плані.

Остаточної редакції мирного плану нема

За словами Бевза, мирний план США з 28 пунктів зазнав суттєвих змін. Наразі остаточної редакції поки немає — лише робоча версія. Частину найскладніших питань винесено за межі технічних переговорів у Женеві, їх мають вирішувати президенти Зеленський і Трамп.

«Цих питань небагато, але вони становлять найбільший суспільний інтерес», — каже представник української делегації.

Крім того, він пояснив, що пунктів стало менше, бо деякі були об’єднані, а деякі — вилучені.

Що вимагала українська сторона

Бевз розповів, що українська делегація наполягала на поділі документа на блоки, а деякі пункти прибрати взагалі.

Зокрема ті, що стосуються співпраці США і Росії. Ці речі українська сторона запропонувала американцям винести в окремий документ для ухвалення між Москвою і Вашингтоном.

Інші пункти пропонувалося відкоригувати, а ті, що відповідають національним інтересам, залишити.

Окремі питання потребують участі європейських партнерів, зокрема щодо використання заморожених російських активів.

«Тож нинішній текст — лише проміжна редакція, яка ще буде доопрацьована», — сказав Олександр Бевз.

Перші результати і невдачі

«Ми вже змогли вирішити певні гуманітарні питання з Росією під час зустрічей у Стамбулі. Ми не змогли вирішити лише дві речі: повне припинення вогню та зустріч президента Зеленського та очільника РФ Путіна. Очевидно, росіяни чекають прийняття Україною певних ультимативних положень, які порушують українську Конституцію та не сприймаються українським народом», — повідомив представник української переговорної групи.

За його словами, українська делегація пояснювала представникам США, що припинення вогню має бути повним, безумовним, «на суші, у повітрі та на воді».

Бевз запевнив, що для української сторони припинення вогню є одним з пріоритетів, яке має відбутись перед зустріччю лідерів та обговоренню конкретної мирної угоди.

