США заявили про суттєвий прогрес у переговорах: заява Віткоффа

Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час саміту «Коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для України в Єлисейському палаці в Парижі / © Associated Press

Радник і спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України.

Про це він написав у соцмережі Х.

До складу делегації США входили сам Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командувач Збройних сил США в Європі генерал Алекс Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.

«Ми провели кілька зустрічей з європейцями, зокрема з президентом Макроном, та українцями, зокрема з президентом Зеленським, і нас надихає спільний підхід та партнерство між партіями», — сказав Віткофф.

За його словами, «сторони досягли значного прогресу в кількох критично важливих напрямках роботи, включно з двосторонньою системою гарантій безпеки та планом процвітання».

Представник Трампа підтвердив, що Штати погоджуються з «Коаліцією охочих», що довгострокові гарантії безпеки та надійні зобов’язання щодо процвітання є важливими для досягнення міцного миру в Україні. Він пообіцяв продовжувати співпрацю «в цьому напрямку».

«Ми продовжимо наші переговори з українською делегацією цього вечора та завтра і сподіваємося досягти додаткового позитивного імпульсу найближчим часом», — підсумував він.

Раніше Стів Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вони працювали над документами протягом 10 годин.

Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.