США заявили про суттєвий прогрес у переговорах: заява Віткоффа
Віткофф після зустрічі «Коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах.
Радник і спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України.
Про це він написав у соцмережі Х.
До складу делегації США входили сам Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командувач Збройних сил США в Європі генерал Алекс Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.
«Ми провели кілька зустрічей з європейцями, зокрема з президентом Макроном, та українцями, зокрема з президентом Зеленським, і нас надихає спільний підхід та партнерство між партіями», — сказав Віткофф.
За його словами, «сторони досягли значного прогресу в кількох критично важливих напрямках роботи, включно з двосторонньою системою гарантій безпеки та планом процвітання».
Представник Трампа підтвердив, що Штати погоджуються з «Коаліцією охочих», що довгострокові гарантії безпеки та надійні зобов’язання щодо процвітання є важливими для досягнення міцного миру в Україні. Він пообіцяв продовжувати співпрацю «в цьому напрямку».
«Ми продовжимо наші переговори з українською делегацією цього вечора та завтра і сподіваємося досягти додаткового позитивного імпульсу найближчим часом», — підсумував він.
Раніше Стів Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вони працювали над документами протягом 10 годин.
Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.