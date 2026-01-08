США захопили танкер під прапором Росії: у Європі зробили заяву і розкрили невідомі деталі

Захоплення танкера. / © Associated Press

Нафтовий танкер Marinera, захоплений США, мав «хибний прапор». Це судном «перебуває під санкціонованими правилами та не має державної приналежності».

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи перед Палатою громад, пише Sky News.

З його слів, жоден британський військовослужбовець не брав участі у висадці на корабель. Втім, британські Збройні сили підтримали операцію «на прохання США».

«20 грудня судно відмовилося виконувати санкційні вимоги США, після чого судно берегової охорони США „Монро“ почало переслідувати його через Атлантику. Це санкційне судно без громадянства, яке має довгу історію злочинної діяльності та тісно пов’язане як з Іраном, так і з Росією», — сказав він.

Він наголосив, що «судно без громадянства» може бути законно перехоплене та підпадати під дію закону держави, що його забороняє.

Гілі заявив, що танкер зараз перебуває під контролем США. Американські сили, каже політик, «продемонстрували величезну мужність та професіоналізм у небезпечних та погіршуваних умовах Атлантичного моря».

«Застосовувані США заходи були засновані на контрсанкціях проти Ірану, спрямованих на те, щоб перешкодити Ірану розпалювати нестабільність за рахунок прибутку від незаконного продажу нафти», — заявив Гілі.

Нагадаємо, 7 січня США захопили нафтовий танкер під російським прапором. Днями, судно, спочатку відоме як Bella-1, прослизнуло крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилило спроби Берегової охорони США піднятися на нього.