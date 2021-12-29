США закликали американське авіаносне угруповання затриматися у Середземному морі: що сталося

Зміна графіка покликана запевнити європейських союзників у прихильності до США регіональної безпеки.

Американське ударне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Harry S. Truman за наказом міністра оборони США Ллойда Остіна затримується у Середземному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на видання USNI News, що висвітлює діяльність військово-морських сил (ВМС) США.

Представник Міноборони США підтвердив, що угруповання поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією замість того, щоб через Суецький канал переміститися в зону дії Центрального командування США на Близькому Сході.

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Зміна графіка покликана запевнити європейських союзників у прихильності до США регіональної безпеки.

Представник Європейського командування Білл Спейс підтвердив, що авіаносне угруповання продовжує діяти в зоні командування Шостого флоту США, до якої входять Середземне та Чорне моря. Він не став коментувати майбутні операції угруповання, пославшись на те, що вони мають динамічний характер і зумовлені політикою оперативної безпеки.

Як повідомлялося, РФ продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України було опубліковано свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10-ти батальйонних тактичних груп. На території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон та мотопіхотні підрозділи. У Курській області розмістили табір із озброєнням та бойовою технікою.

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