США закликали Росію припинити "агресивну риторику" щодо України: заява

Вашингтон вимагає від Москви виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод, а також відвести війська від кордонів України.

США закликають Росію виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод, а також відвести війська, зосереджені вздовж кордонів України.

Відповідну заяву в четвер, 23 грудня, оприлюднили на сайті американського Державного департаменту.

"Ми продовжуємо закликати російський уряд виконати свої зобов'язання щодо Мінської угоди, відвівши сили та зброю від лінії дотику на сході України, а також відвести сили, які він накопичив вздовж кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Радник Байдена обговорив з Єрмаком нарощування військ РФ на кордоні з Україною: подробиці

Американська сторона також вимагає від РФ "покласти край своїй агресивній та загрозливій риториці" щодо України. Водночас США висловили готовність сприяти виконанню Мінських угод на підтримку процесів у межах ОБСЄ та Нормандського процесу.

Окрім того, в Держдепі схвалили заяву ОБСЄ від 22 грудня щодо "твердої рішучості" українських урядових сил і очолюваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів щодо зміцнення угоди про припинення вогню.

У Вашингтоні сподіваються, що досягнуті мирні домовленості "створять дипломатичний простір, необхідний для деескалації регіональної напруженості, та забезпечать позитивну атмосферу для подальшого обговорення".

"Як ясно дали зрозуміти Сполучені Штати, конфлікт на сході України може бути врегульований лише в умовах деескалації, такої, як оголошення про припинення вогню", - вказується у заяві.

Нагадаємо, що станом на 23 грудня вздовж наших кордонів перебувають 52 батальйонно-тактичні групи РФ.

Читайте також: