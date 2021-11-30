США закликали Росію та Білорусь не посилювати напруження й уникати дестабілізації ситуації на кордонах

США закликали Росію та Білорусь не посилювати напруження й уникати дестабілізації ситуації на кордонах

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у без того напруженій ситуації", - заявили в Пентагоні

США закликали Росію та Білорусь, які заявили про плани проведення нових спільних навчань, не посилювати напруження й уникати дестабілізації.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у без того напруженій ситуації",- прокоментував представник Пентагону заяву Мінська про нові військові маневри зі РФ.

З 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

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Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нічого не знає ані про плани Росії напасти на Україну, ані про нарощування військ на українському кордоні.

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