США закликали Росію та Білорусь не посилювати напруження й уникати дестабілізації ситуації на кордонах

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у без того напруженій ситуації", - заявили в Пентагоні
США закликали Росію та Білорусь, які заявили про плани проведення нових спільних навчань, не посилювати напруження й уникати дестабілізації.
Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.
"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у без того напруженій ситуації",- прокоментував представник Пентагону заяву Мінська про нові військові маневри зі РФ.
З 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нічого не знає ані про плани Росії напасти на Україну, ані про нарощування військ на українському кордоні.
Читайте також:
- Президент розповів, що буде з "нормандським форматом" та Мінськими домовленостями
- Просила Путіна: Меркель шкодує, що зустріч "нормандської четвірки" не відбулася
- РФ зазнала б величезних втрат у разі нападу на Україну, оскільки ЗСУ сильніші, ніж у 2014 - посол Німеччини