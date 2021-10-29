США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту.

США, які надають Україні допомогу для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер, - пише Укрінформ.

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь", - сказала Купер.

Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи «Джавелін», що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і "ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту".

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

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