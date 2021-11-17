США закликали створити правила поведінки в космосі після руйнівного інциденту з російською протисупутниковою зброєю

США закликали створити правила поведінки в космосі після руйнівного інциденту з російською протисупутниковою зброєю

Внаслідок інциденту, спричиненого РФ, на Міжнародній космічній станції була оголошена тривога.

США виступили із закликом до всіх держав відповідально поводитися в космосі через випробування РФ протисупутникової зброї.

Про це заявив заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс, - пише Укрінформ.

"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави долучитися до нас задля вироблення норм відповідальної поведінки, а також утримуватися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", - сказав представник Білого дому.

Унаслідок інциденту, спричиненого РФ, на Міжнародній космічній станції була оголошена тривога, й астронавти мусили перейти в захисні капсули на кораблі Crew Dragon.

Представник Білого дому резюмував, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із союзниками й партнерами, щоб відповісти на ці безрозсудні дії російської сторони.

Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, за якими можна вести моніторинг.

Водночас американські військові зауважували, що внаслідок випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч більш дрібних уламків, відстежити які буде неможливо.

Окрім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку для астронавтів та космонавтів на МКС".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання