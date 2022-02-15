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США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

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США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

wikipedia.org

Американців також закликали уникати мандрівок до Білорусі через "непередбачувану" ситуацію в регіоні.

США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та уникати будь-яких поїздок до цієї країни на тлі есклації ситуації довкола України.

Відповідне повідомлення у понеділок, 14 лютого, з'явилося на сайті Держдепу.

"Громадяни США, які перебувають у Білорусі, мають негайно виїхати комерційними чи приватними коштами", - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві. 

Окрім того, Держдеп закликав не в'їжджати до Білорусі через "довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і бентежливе нарощуванням російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд".

В оголошенні вказується, що на тлі збільшення незвичайної і бентежливої військової активності Росії поблизу кордону з Україною, "ситуація непередбачувана та у регіоні спостерігається підвищена напруженість".

"Також можливе потенційне переслідування, спрямоване безпосередньо на іноземців, - додали в американському відомстві. - Враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США не рекомендується їздити до Білорусі".

У Держдепі вказали, що можливості американського уряду з надання планових чи невідкладних послуг громадянам США у Білорусі "вже серйозно обмежені".

Там також нагадали, що 12 лютого ухвалили рішення про скорочення більшості співробітників посольства США за прямим наймом у Києві через "загрозу воєнних дій з боку Росії".

Наприкінці минулого тижня Білий дім закликав громадян США, що перебувають в Україні, залишити її територію впродовж 24-48 годин.

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