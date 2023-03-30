У Білому домі закликали громадян США негайно виїхати з Росії: причини

Держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр закликали американців негайно виїхати з Росії та не подорожувати до цієї держави. Сталося це через арешт журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це йдеться в офіційних заявах Блінкена та Карін Жан-П’єр.

Ентоні Блінкен зазначив, що його відомство контактує з редакцією The Wall Street Journal та робить усе можливе, щоб допомогти журналістові, якого затримав путінський режим. Віна також засудив затримання представника ЗМІ.

Держсекретар нагадав, що США не рекомендують своїм громадянам перебувати в Росії, та закликав американців негайно виїхати з цієї держави.

Зі схожою заявою виступила речниця Білого дому. Вона наголосила, що "націлювання російського уряду на американських громадян є неприйнятним".

"Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у РФ або подорожують туди, повинні негайно виїхати, як це вкотре рекомендує Державний департамент", – сказала Карін Жан-П’єр.

Арешт американського журналіста в Росії

Російські пропагандистські видання повідомили, що в Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві". Він у місті писав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнер".

У ФСБ Росії заявили, що Гершкович "збирав секретну інформацію про діяльність одного з підприємств російського ВПК". Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Американська щоденна газета The Wall Street Journal вимагає від Росії звільнити журналіста видання Евана Гершковича.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого журналіста Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його сім'єю", - йдеться в заяві газети.

Друзі та колеги Гершковича назвали звинувачення абсурдними, назвавши його професіоналом, а звинувачення проти нього – смішними.

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