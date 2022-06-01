США закликали країни зробити більше, аби зменшити залежність від енергоносіїв РФ

США закликали країни зробити більше, аби зменшити залежність від енергоносіїв РФ

Адміністрація США відреагувала рішення європейських країн щодо додаткових обмежень на імпорт газу й нафти із Росії.

У Байдена закликали докласти більше зусиль у подальшій перспективі, аби остаточно позбутись залежності від російських енергоносіїв.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми вітаємо пропозицію ЄС щодо блокування (імпорту – ред.) російської нафти»,- наголосив Прайс.

Таким чином європейські союзники й партнери США здійснять крок для зменшення залежності від російських енергоресурсів. Представник Держдепу при цьому підкреслив важливість зусиль, щоби обмежити Москву в спробах перетворювати енергопотоки на зброю – не тільки проти України, але й проти інших європейських країн.

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Також в довгостроковій перспективі потрібно зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, Шарль Мішель розповів, коли ЄС запровадить шостий пакет санкцій проти Росії.

Додамо, Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, цьому сприятиме нафтове ембарго.

Зазначимо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо нафтових санкцій проти Росії. За її словами, це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.

Водночас Володимир Зеленський раніше заявив, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося".

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