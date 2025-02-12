США закликають Європу активніше підтримувати Україну: делегація Трампа готується до переговорів

Зустрічі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки мають стати ключовими для перегляду позиції союзників щодо військової та фінансової допомоги Києву.

Під час низки зустрічей у Європі цього тижня міністр оборони США Піт Хегсет, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Келлог закликатимуть європейських партнерів і членів НАТО взяти на себе більшу роль у підтримці України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників оборонних відомств США та джерела, знайомі з ситуацією.

Зустрічі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки мають стати ключовими для перегляду позиції союзників щодо військової та фінансової допомоги Києву. Крім того, члени адміністрації Трампа планують особисті переговори з українськими посадовцями.

Також очікується візит Кіта Келлога, який приїде після зустрічей у Мюнхені.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент "найближчими днями" прибуде до Києва для обговорення стратегічних родовищ корисних копалин в Україні.