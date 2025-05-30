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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США закликають Україну не відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі — Келлог

У Вашингтоні вважають, що такий крок може негативно позначитися на спробах досягти припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Сполучені Штати Америки занепокоєні можливим рішенням України не брати участі в мирних переговорах із Росією, які заплановані в Стамбулі.

Про це в інтерв’ю телеканалу ABC News заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

За його словами, українська сторона вже надала Сполученим Штатам документ із пропозиціями щодо припинення вогню, який був сформований на основі останніх переговорів у Парижі та Лондоні.

«Ми отримали меморандум від України. У ньому 22 пункти — і вони доволі прийнятні», — повідомив Келлог.

Водночас, зазначив дипломат, Київ досі не бачив відповіді з боку Москви. Через це, на думку Келлога, українська делегація може відмовитися від участі в переговорах у Стамбулі.

«Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів — досягти припинення вогню та припинити вбивства», — наголосив представник США.

Раніше повідомлялося, що тактика президент США Дональда Трампа щодо Росії дає збої і викликає все більше критики у США.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість припинення участі в мирних ініціативах щодо врегулювання війни в Україні, якщо Росія не змінить свою деструктивну поведінку.

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