Політика
191
1 хв

США закликають ЄС припинити закупівлі російського газу – Axios

США пропонують Європі ввести нові санкції проти Росії, зокрема повне припинення закупівель російського газу та нафти.

Кирило Шостак
Санкції ЄС

Санкції ЄС / © Getty Images

Сполучені Штати закликають Європу ввести жорсткіші санкції проти Росії, серед яких – повне припинення закупівель російської нафти та газу. Крім того, США пропонують, щоб Євросоюз запровадив додаткові мита на Індію та Китай, аналогічні тим, які Вашингтон вже застосував щодо Індії.

Про це повідомляє Axios.

Білий дім доручив Міністерству фінансів скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії.

“Європейці не можуть затягувати цю війну й створювати необґрунтовані очікування, водночас очікуючи, що Америка нестиме всі витрати”, – заявив високопоставлений представник Білого дому в коментарі Axios. “Якщо Європа захоче ескалювати конфлікт, це її справа. Але тоді вони будуть безнадійно виривати поразку з рук перемоги”.

Як пише Axios, після саміту президента Трампа та президента Росії Володимира Путіна не спостерігається явного прогресу у припиненні війни. Розчаровані помічники Трампа стверджують, що відповідальність за відсутність результатів має лежати на європейських союзниках, а не на Трампі чи навіть на Путіні.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз намагається посилити тиск на Росію і розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, які б унеможливили допомогу третіх країн в обході вже запроваджених обмежень.

191
