США закликали Україну і Росію до переговорів: у Радбезі ООН озвучили умови миру

Сполучені Штати Америки закликали Росію та Україну до переговорів щодо досягнення стійкого миру та підтвердили намір і надалі докладати зусиль для припинення війни.

Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Рада Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Вона наголосила, що після повернення на посаду президента США Дональд Трамп «чітко дав зрозуміти» намір завершити російсько-українську війну, яка, за її словами, приносить лише смерть і руйнування. У Вашингтоні підтримують досягнення сталого миру шляхом переговорів, щоб зупинити кровопролиття.

Окремо Брюс закликала Росію повернути українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені на тимчасово окуповані території чи до РФ. Вона повідомила, що США профінансують програму допомоги на 25 мільйонів доларів для сприяння їхньому поверненню. За її словами, це питання є важливою складовою гуманітарної політики першої леді США Меланія Трамп.

Представниця США також наголосила на необхідності глобальної підтримки зусиль Вашингтона для досягнення миру та закликала держави-члени ООН припинити будь-яку допомогу Росії.

Зокрема, США звернулися до Китай із вимогою негайно припинити постачання Росії товарів подвійного призначення, а також до КНДР та Іран — із закликом зупинити передачу боєприпасів, ракет і ударних безпілотників.

Водночас Брюс заявила, що Росія, своєю чергою, надає військову підтримку Ірану, постачаючи бойові літаки, гелікоптери та бронетехніку, що може суперечити санкційним режимам Радбезу ООН.

«Ми закликаємо Росію як постійного члена дотримуватися резолюцій Радбезу та закликаємо обидві сторони — Росію і Україну — до переговорів щодо завершення війни», — підсумувала вона.

Переговори щодо миру в Україні — що відомо

У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.

Також до делегації може долучитися сенатор США Ліндсі Грем. Передбачається, що цей візит пов’язаний з підготовкою до можливого відновлення переговорів щодо війни Росії проти України.

Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.