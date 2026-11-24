Чорне море / © Associated Press

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Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру й ланцюги постачання продовольства.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН.

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За словами дипломата, атаки на енергетичну інфраструктуру та продовольчі маршрути негативно впливають на міжнародні постачання.

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«Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство має здійснюватися безпечно й без перешкод», — наголосив Негреа.

Він також перелічив наслідки ударів по цивільних портах і торговельних суднах. За його словами, такі атаки ставлять під загрозу життя цивільних, обмежують свободу судноплавства, скорочують експорт сільськогосподарської продукції та створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Дипломат зазначив, що внаслідок атак у Чорному морі зерно, добрива та інші продовольчі вантажі опиняються на морському дні. Моряки з різних країн гинуть або отримують поранення, а українські аграрії стикаються з перешкодами під час вивезення своєї продукції на зовнішні ринки.

Негреа закликав обидві сторони не поглиблювати проблеми світової продовольчої системи. Окремо він підкреслив, що США надають Україні гуманітарну продовольчу допомогу, а місця її розподілу не повинні ставати об’єктами атак.

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«Найкращий спосіб захистити продовольчі поставки через Чорне море — це завершити війну», — заявив представник США.

Говорячи про дипломатичні зусилля Вашингтона, Негреа повідомив, що США разом з Україною та європейськими партнерами працюють над кількома напрямами майбутнього врегулювання.

Серед них — створення надійних гарантій безпеки для України, які мають унеможливити нову російську агресію, а також перспектива вступу держави до Європейського Союзу. Крім того, йдеться про комплексну програму повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів, Світового банку та інших міжнародних організацій.

Ще одним напрямом дипломат назвав конкретні домовленості щодо механізмів безпеки, які мають діяти після укладення мирної угоди.

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За словами Негреа, Вашингтон розраховує продовжити переговорну роботу на основі зустрічей в Абу-Дабі. До цього процесу США прагнуть залучати Україну, Росію, європейських партнерів, НАТО та Європейський Союз.

Раніше повідомлялося, що в акваторії Чорного моря три цивільні судна зазнали ударів безпілотників неподалік від румунського порту Суліна.

Ми раніше інформували, що Туреччина продовжить переговори зі сторонами російсько-української війни задля відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі.

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