США залишать в Афганістані близько 650 американських військових після виведення основного контингенту — ЗМІ

Кілька сотень американських військових залишаться в аеропорту Кабула.
США залишать в Афганістані близько 650 американських військових після виведення з країни основної частини свого контингенту.
Про це інформує The Associated Press з посиланням на джерело з-поміж офіційних осіб.
Близько 650 військових США залишаться в Афганістані для забезпечення безпеки дипломатів після виведення основної частини американських військ, який повинен бути здебільшого завершено через два тижні.
Також кілька сотень американських військових залишаться в аеропорту Кабула, можливо до вересня, щоб допомогти турецьким силам в забезпеченні безпеки.
За інформацією ЗМІ, це буде тимчасовим заходом, поки під керівництвом Туреччини не почнуть проводити в більш офіційному порядку операцію з метою забезпечення безпеки.
Велика частина американських і міжнародних сил буде виведена з Афганістану до 4 липня або незабаром після цього.
Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.
Нагадаємо, що 29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і таліби підписали в Досі мирну угоду. Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов'язалися вивести протягом 14 місяців все війська з країни. Таліби ж гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. Потім переговори зайшли в глухий кут.
Додамо, що США вивели більше половини своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.
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