США залишили Україну без розвідданих?: речниця Білого дому уникла прямої відповіді

Прапори США та України / © Associated Press

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У Білому домі не змогли одразу відповісти, чи продовжують Сполучені Штати передавати Україні розвідувальну інформацію.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кеті Захарія під час спілкування з журналістами.

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Її запитали, чи припинили США обмін розвідданими з Україною.

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«Мені потрібно буде уточнити це питання», — відповіла представниця Білого дому.

Що відомо про розвіддані США для України

Раніше видання Financial Times посило, що адміністрація президента США погрожували зупинити передавання розвідданих та механізм закупівлі американської зброї для України, щоб змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що співпраця зі США у сфері розвідки триває. Це також підтверджувало джерело BBC у командуванні ЗСУ.

За його даними, американська сторона продовжує передавати Україні інформацію за кількома напрямами: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та загальну військову аналітику.

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Водночас після російського балістичного удару по Києву 12 жовтня Володимир Зеленський заявив, що цього разу Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про атаку.

Підтримка України в межах програми PURL, яка передбачає фінансування закупівель американського озброєння для української армії країнами-партнерами, також продовжує надходити, попри погрози США.

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