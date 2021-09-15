США заморозять багатомільйонну військову допомогу Єгипту: названа причина

Єгипетський уряд має виконати певні умови в області прав людини.
США заморозить частину суми військової допомоги, яка призначена Єгипту, через ситуацію з правами людини в країні.
Про це інформує Politico з посиланням на обізнане джерело.
Адміністрація американського президента США Джо Байдена хоче виділити Єгипту 170 млн доларів з 300 млн, але утримає при цьому 130 млн доларів до тих пір, поки єгипетський уряд не виконає певні умови в області прав людини.
Також вже відправлені гроші матимуть обмеження на використання. Наприклад, вони можуть бути використані тільки для боротьби з тероризмом, забезпечення безпеки кордонів і протидії поширенню зброї.
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