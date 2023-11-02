США занепокоєні будь-якою активністю російського ПВК "Вагнер" - Держдеп

Зокрема, йдеться про повідомлення про відновлення рекрутингу нових бойовиків до цього угруповання.

Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Звісно, ми завжди маємо занепокоєння щодо діяльності групи «Вагнера» - чи то в Україні, чи в Африці»,- зауважив представник Держдепартаменту США.

Тому, за його словами, Сполучені Штати разом із партнерами вживали заходів, щоби притягнути представників цього угруповання до відповідальності.

Нагадаємо, що після того, як збройне формування російських найманців ПВК “Вагнер” стало підрозділом Росгвардії, його ватажком став Павло Пригожин. Син загиблого Євгена Пригожина у такий спосіб намагається “зберегти бренд”.

Додамо, що раніше стало відомо, що колишні найманці російської ПВК “Вагнер” масово переходять до чеченського спецпідрозділу “Ахмат”, який підпорядкований "Росгвардії".

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