США заперечують припинення допомоги Україні: Держдепартамент роз'яснив "паузу" у постачанні зброї

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс / © Associated Press

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Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс прокоментувала рішення щодо призупинення деяких поставок зброї Україні. Вона підкреслила, що це не означає повного припинення військової допомоги Києву, і Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну.

Про це вона заявила під час брифінгу для преси у середу, 2 липня.

Роз’яснення щодо військової допомоги

Під час брифінгу Теммі Брюс відповіла на запитання щодо можливого впливу паузи у постачанні зброї на переговори з Росією.

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«Це гарне питання, але добре, що це не фактор, бо ми не припиняли постачання зброї Україні», — зазначила вона.

За словами Брюс, зміни стосується лише одного аспекту, однієї ситуації, і «є багато інших потужних варіантів щодо озброєння України».

Зобов’язання та майбутні кроки

Речниця також підтвердила зобов’язання США щодо постачання ракет Patriot Україні.

«Президент також підтвердив свою відданість зобов’язанням щодо ракет Петріот. Ми не припиняємо допомагати Україні чи надавати зброю. Це одна подія, і ми обговоримо майбутні кроки. Але не варто робити занадто широких висновків», — додала вона.

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Теммі Брюс наголосила, що таким чином, США продовжують підтримувати Україну, шукаючи різні шляхи для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.