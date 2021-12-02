США запевняють, що без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ: деталі

США запевняють, що без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ: деталі

США проводять консультації з союзниками щодо ситуації, що складається на українському кордоні.

США підкреслили, що у разі потреби вони без вагань задіють різні кошти, зокрема економічні, проти Росії.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"З самого початку роботи цієї адміністрації ми демонстрували, що ми бажаємо використовувати набір коштів — економічних та інших — для реагування на шкідливі дії Росії. Сьогодні держсекретар (США Ентоні Блінкен — ред.) чітко дав зрозуміти, що ми не вагатимемося при використанні цих коштів, але ми збираємося робити це у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", — сказала вона, відповідаючи на питання про можливість нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України.

Вона зауважила, що крім цього їй поки що нічого додати.

За її словами, США проводять консультації з союзниками щодо ситуації, що складається на українському кордоні, і, крім того, Вашингтон підтримує діалог безпосередньо і з РФ та Україною.

Раніше заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може запровадити проти Москви безпрецедентні санкції.

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