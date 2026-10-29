США заплатять за перемогу Путіна значно дорожче, ніж за допомогу Україні: прогноз Forbes

Перемога Росії в Україні обійдеться США дорожче, ніж допомога Києву: у Forbes пояснили загрози / © Колаж ТСН.ua

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Перемога Росії у війні проти України може коштувати Сполученим Штатам значно дорожче, ніж нинішня військова та фінансова підтримка Києва. Йдеться про збільшення американських витрат на оборону, зростання цін на енергоносії, посилення загроз для союзників у Європі та ризик нових військових конфліктів в Азії.

Про це йдеться в авторській колонці оглядача Forbes Енді Дж. Семотюка, опублікованій 28 жовтня.

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Чим перемога Росії загрожує американцям

Атор нагадує, що багатьох американців турбують лише вартість життя у їхній країні, робочі місця та пенсійні заощадження, тоді як Конгрес виділив близько 196 мільярдів доларів на витрати, пов’язані з війною в Україні.

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Проте він попередає простих громадян США, що перемога Росії може призвести до підвищення податків, зростання вартості життя, збільшення витрат США на оборону та посилення нестабільності в Європі. Такий розвиток подій також може посилити тиск на Тайвань, Південну Корею та Японію, що, своєю чергою, збільшить економічний і політичний тиск на Сполучені Штати.

Крім того, нестабільність може поставити під загрозу постачання енергоносіїв і міжнародні морські перевезення, що спричинить зростання цін на пальне та інфляцію.

«Хоча американці мають право ставити під сумнів державні витрати й вимагати, щоб європейські країни також брали на себе частину тягаря, їм слід зважати й на наслідки для безпеки в разі російського завоювання. Американці пройшли через дві світові війни, щоб не допустити появи такого світу. Сьогодні постає питання: чи усвідомлюють вони небезпеку того, що такий світ може повернутися?», — пояснює аналітик.

У скільки американцям може обійтися перемога Росії?

За даними Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), Конгрес виділив близько 196 мільярдів доларів на витрати, пов’язані з війною в Україні, — включно з витратами, що виходять за межі допомоги, наданої безпосередньо Києву.

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«Але правильніше порівнювати не підтримку України з повною відсутністю витрат, а вартість стримування Росії сьогодні — з потенційним протистоянням із ще небезпечнішою Росією завтра. До того ж варто зазначити, що Європа витратила на допомогу Україні навіть більшу суму», — пояснює автор статті.

Зокрема, менш захищена Європа потребуватиме більшої військової присутності США в межах НАТО. Це означатиме додаткові витрати американського бюджету на оборону.

Крім того, нестабільність у світі може поставити під загрозу постачання енергоносіїв і міжнародні торговельні маршрути. Наслідком можуть стати подорожчання пального, транспортних послуг та прискорення інфляції у США.

Чому після України під загрозою може опинитися Тайвань

Окрему увагу автор приділяє можливим наслідкам російської перемоги для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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На його думку, Китай уважно спостерігає за реакцією західних країн на російську агресію проти України. Пекін оцінює, наскільки єдиними залишаються американські союзники, чи працюють санкції та чи готові західні демократії протистояти спробам захоплення чужих територій силою.

Водночас автор зауважує, що перемога Росії не означатиме автоматичного нападу Китаю на Тайвань. Пекін ухвалюватиме рішення самостійно, однак досвід війни в Україні може вплинути на його розрахунки.

Це становить серйозну загрозу для американської економіки. За даними Міністерства торгівлі США, Тайвань забезпечує понад 60% світових доходів від виробництва напівпровідників і понад 90% виробництва найсучасніших чипів.

Можливий військовий конфлікт навколо острова здатний серйозно порушити постачання мікроелектроніки та завдати удару по американській промисловості й споживачах.

Чого навчили Америку дві світові війни

Автор нагадав, що Америка створила повоєнний міжнародний порядок не лише з міркувань щедрості.

«Дві світові війни продемонстрували жахливу ціну, яку платить можливість дозволити могутнім націям завойовувати слабші. Урок полягав не в тому, що Америка повинна втручатися всюди. Урок полягав у тому, що стримування агресії стає дедалі дорожчим, коли завоювання вдається. Цей досвід допоміг встановити три фундаментальні принципи: національний суверенітет має бути поважаний, міжнародні суперечки мають вирішуватися мирним шляхом, і жодна країна не повинна захоплювати територію іншої країни шляхом військового завоювання», — пояснив він.

Водночас Семотюк не заперечує необхідності дипломатичних переговорів. Однак він наголошує, що домовленості не повинні перетворюватися на капітуляцію України або ухвалюватися без участі Києва.

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