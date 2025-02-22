США запропонували в ООН власну резолюцію щодо війни в Україні з правками від росіян - Reuters

Представники Сполучених Штатів запропонували в ООН свій проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця резолюція суттєво відрізняється від тексту який підготували Україна та європейські партнери, оскільки містить правки, запропоновані російською стороною.

Про це інформує Reuters.

"Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок", - йдеться у повідомленні.

У тексті резолюції США міститься заклик "до швидкого припинення конфлікту та встановлення тривалого миру між Україною та Росією".

Ключовим моментом є те, що резолюція США містить правки російської сторони, яка є агресором у війні.

Росія запропонувала, щоб цей рядок звучав так: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

Представник Росії Васілій Небензя назвав проєкт резолюції США "хорошим кроком" і заявив, що якщо російська поправка буде прийнята, Москва готова підтримати американську резолюцію.

Крім того, повідомляється, що США попередньо проінформували його про зміст документа перед його поширенням серед 193 членів Генеральної Асамблеї.

Генеральна асамблея ООН збереться 24 лютого на голосування резолюції розробленої Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН та міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що республіканці внесли законопроєкт до Конгресу вихід США із ООН.

Ми раніше інформували, що в ООН відреагували на заяву Трампа про "нелегітимність" Зеленського.

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