США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився – WP

США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився – WP

Влада США заявила про готовність евакуювати з Києва президента України Володимира Зеленського за необхідності.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела.

"За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступальними російськими військами. Але поки що президент відмовився виїжджати", – мовиться у матеріалі.

Раніше, ввечері 25 лютого, Зеленський зняв відео з іншими представниками влади і заявив, що всі залишаються в Україні.