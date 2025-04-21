Білий дім / © Associated Press

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Адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала Україні низку політичних ініціатив для завершення війни з РФ, серед яких можливе визнання США анексії Криму РФ 2014 року та виключення Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

«Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, зокрема потенційне визнання США анексії Криму Росією 2014 року та виключення Києва зі вступу в НАТО», — пише видання.

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За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер. Ними також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками під час зустрічі.

Наразі США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви.

«Якщо США визнають захоплення Росією Кримського півострова 2014 року, це призведе до переламу більш ніж десятирічної політики США як демократичної, так і республіканської адміністрацій», — вважають журналісти.

2018 року держсекретар Майк Помпео, який працював під час першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму Росією як загрозу «основному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може змінювати кордони іншої силою».

Конгрес США прийняв закон, який виступає проти визнання США анексії Криму Росією.

Раніше повідомлялося, що США готові визнати контроль Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом. Більше про це читайте у новині.