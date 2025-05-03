США готують нову схему передавання зброї Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна може отримати значний пакет військової допомоги у розмірі $30 мільярдів уже наступного року завдяки рішенню про передоплату американських інвестицій з фонду на 2026 рік.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент ТСН.

«Є 15 млрд. 2025 року згідно рішень, які були Конгресом рік тому. 15 млрд — пакет на 2025 рік, і зброя на цю суму. Також є 15 млрд, які вони розбивали на 2026-й», — зазначив він.

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За його словами, обговорюється можливість наблизити ці кошти, заплановані на 2026 рік, і використати їх вже у другій половині 2025-го. Таким чином, Україна зможе отримати озброєння на $30 млрд одним траншем.

«Питання — чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину, і отримати зброю на 30 млрд — 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю — і це буде вклад за американської сторони 30 млрд, а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи. І це є домовленість», — наголосив політик.

Зеленський вважає, що ця ініціатива має історичне значення, адже відкриває шлях для заходу американських інвесторів на український ринок.

«В чому є клас, я вважаю, що в чому історичність цієї події — в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок. 50 на 50. Логіка в тому, що це реінвестування. Тобто воно сюди заходить, і ти реінвестуєш в Україну», — сказав він.

За словами президента, інвестиції залишаються в Україні, і лише в майбутньому, якщо буде потреба, сторони зможуть домовитися про часткове виведення коштів.

«Тільки якщо сторони потім, в майбутньому, домовляться, що через 20 років фонд — все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Є доходи і всі хочуть. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на щось, на інфраструктуру — тоді, якщо Україна витягує гроші якісь, то і американці будуть витягувати. Я вважаю, що це нормально», — зазначив Зеленський

Він підкреслив, що фонд передбачає безмитний експорт українських мінералів у США. Але мета, за словами політика, не просто продаж сировини, а розвиток внутрішньої переробки в Україні.

«Це важливі речі. Важливі речі, що фонд дає, щоб ці мінерали, якщо вони десь, кудись продаються через цей фонд — це без мита в США. З іншого боку, так як ми хочемо все-таки не бути країною сировини, це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут. І все-таки додаткову вартість мати на виробництві, не просто продавати сировину», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США розглядають два варіанти постачання зброї для України.