США запровадили чергову партію санкцій проти Росії: хто потрапив під обмеження

США запровадили чергову партію санкцій проти Росії: хто потрапив під обмеження

США розширили санкції проти Росії та внесли до відповідного списку ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб.

Щодо юридичних осіб, то під санкції зокрема потрапили Товариство сприяння російській історичній просвіті "Царгород" та афілійовані з ним структури, а також ПАТ "Транскапіталбанк" та АТ "Інвестторгбанк".

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Там зазначили, що обмеження спрямовані на компанії, що працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка є третьою за величиною у світі.

Також до списку санкцій потрапили 29 фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, з банком "Відкриття". Так, у списку обмежень є голова правління цього банку Михайло Задорнов.

Під санкції також потрапила перша заступниця голови Центробанку Росії Ксенія Юдаєва.

Крім того, запроваджені візові обмеження щодо 635 росіян, причетних до придушення протилежної думки в Росії та за кордоном, а також причетних до діяльності, яка загрожує територіальній цілісності України та порушеннюправ людини на Донбасі.

Візові обмеження також стосуватимуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини та 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив з ним посилення санкцій проти Росії.

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