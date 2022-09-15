США запровадили нові санкції проти росіян, серед яких Кадиров та його родина - Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про нові санкції США проти росіян, які підтримують війну РФ в Україні.

До санкційного переліку потрапив, зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров та його родина.

Про це Єрмак написав у своєму Телеграмі.

"США ввели санкції проти 22 людей та двох організацій, які підтримують розв’язану росією війну проти України. Серед тих, хто потрапив під санкції — Рамзан Кадиров та члени його родини", - написав Єрмак.

Нагадаємо, американські сенатори - демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем - представили законопроєкт про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

Сенатори США переконані, що визнання Росії спонсоркою тероризму надішле Києву та союзникам США потужний сигнал підтримки України. Ефект посилять суворі покарання, позови в судах США за дії в Україні та посилення санкцій.

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