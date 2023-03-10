США запровадили санкції проти компаній, з Китаю, які допомагали Ірану виробляти дрони

Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачали в Іран деталі для бойових безпілотників, у тому числі Shahed-136.
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC), - пише Укрінформ.
«OFAC запровадив санкції проти мережі з п’яти компаній і однієї особи через їхню підтримку намагань Ірану закупити безпілотні літальні апарати», - йдеться в документі.
У переліку обмежень компанії з КНР Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade та Caspro.
Ця мережа відповідає за реалізацію і доставлення компонентів, які можна застосувати для виробництва бойових безпілотників. Їх використовує, зокрема, іранська авіаційна промислова компанія HESA, яка виробляє дрони-камікадзе Shahed-136 (санкції проти неї США запровадили раніше - ред.).
«Іран напряму причетний до жертв серед українського цивільного населення через використання Росією іранських БПЛА», - заявив звʼязку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Сполучені Штати продовжать виявляти мережі та схеми закупівель, які забезпечують постачання в Росію БПЛА та інших озброєнь для застосування у війні проти України.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Іран, імовірно, модифікує ударні безпілотники, які він надає РФ, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.
ЗМІ писали, що Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.
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