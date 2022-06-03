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США запровадили санкції проти однієї білоруської і 70 російських компаній

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США запровадили санкції проти однієї білоруської і 70 російських компаній

Фото: ТСН.ua

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження проти 70 російських компаній.

Також санкції накладено на ще одну юридичну особу, але вже білоруську компанію "Елерон".

"Ці юридичні особи діють проти інтересів нацбезпеки та зовнішньої політики США", - йдеться у документі, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

Під розширені санкції, зокрема, потрапили холдингова компанія "Ак Барс", акціонерне товариство "Рубін", "Газпром нефть шельф", "Авіаційний комплекс імені С. В. Ильюшина", "ОКБ імени Яковлева", "Воєнтелеком", Російський федеральний ядерний центр – Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ), що входить до складу "Росатома", "Московський інститут електромеханіки та автоматики" (МІЕА) та інші підприємства.

Зазначається, що ці організації потрапили до санкційного списку "за придбання та спроби купівлі товарів зі США для підтримки Російських збройних Сил".

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