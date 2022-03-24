США запровадили санкції проти правління "Совкомбанку" – одного з найбільших у Росії

США запровадили санкції проти правління "Совкомбанку" – одного з найбільших у Росії

Це означає повне замороження активів і відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT.

В Держдепартаменті США повідомили, що держава розширила санкції проти Росії, внісши до списку обмежень членів правління "Совкомбанку" – одного з найбільших приватних банків на території РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.

В межах розширення санкцій проти Росії до чорного списку увійдуть ще кілька представників російської еліти, включно з їхнім майном і членами сімей.

"До нього увійдуть 17 членів правління ПАТ "Совкомбанк", внесеного до списку санкцій юридичних осіб. Ці керівники приєднуються до списку осіб, що зростає, пов'язаних із заблокованими російськими фінансовими установами, які тепер також потрапляють під санкції США", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що "Совкомбанк" є системно важливим для РФ та займає 9-е місце за розміром активів серед російських банків за підсумками 2020 року. Санкції означають повне замороження активів і відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT.

Нагадаємо, 23 березня Нацбанк України звернувся до керівництва SWIFT із закликом відключити Центральний банк РФ від системи обміну фінансовими повідомленнями.