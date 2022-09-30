США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій

Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.

Як повідомили в Міністерстві фінансів США, санкції запровадили проти 14 осіб у російському військово-промисловому комплексі, двох лідерів центрального банку країни, членів сімей високопосадовців і 278 членів законодавчого органу Росії "за сприяння фіктивним референдумам Росії та спробу анексії суверенної української території".

Серед осіб, на яких накладені санкції, – родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, мер Москви Сергій Собянін, який також є членом Ради безпеки Росії, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.

Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Також запроваджуються візові обмеження громадянину Росії Очур-Суге Монгушу за катування українського військовополоненого, а також ще 910 особам, зокрема військовослужбовцям РФ, білоруським військовим посадовцям та російським "маріонеткам", які діють на окупованих Росією територіях України.

Також американське відомство попередило про підвищений ризик санкцій для осіб за межами Росії, якщо вони нададуть політичну чи економічну підтримку Москві.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, презилент РФ Володимир Путін здійснив спробу анексії українських територій. Під час свого виступу він заявив, що результати псефдореферендумів "відомі" і додав, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області "входять до складу РФ".

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