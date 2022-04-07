США запровадили санкції проти російських "Аерофлоту", Azur Air та Utair

Цим авіакомпаніям відмовили в експортних привілеях.

США запровадили нові санкції проти трьох російських авіакомпаній – "Аерофлоту", Azur Air та Utair. Причина ­– порушення російською стороною правил експортного контролю.

Про це повідомили в Міністерстві торгівлі США 7 квітня.

"Сьогодні керівник Бюро з питань промисловості й безпеки, помічник міністра з питань експорту Метью Аксельрод видав накази про відмову в експортних привілеях трьом російським авіакомпаніям – "Аерофлоту", Azur Air та UTair – через тривалі порушення правил експорту", – йдеться в повідомленні.

"Адміністрація Байдена запровадила історичні санкції проти Росії за її необґрунтовану агресію в Україні. Завдяки сьогоднішнім наказам про тимчасову відмову Міністерство торгівлі вживає ще одну важливу дію, щоб притягнути Путіна та його помічників до відповідальності за їхні дії, які не можна вибачити", – сказала міністерка торгівлі Джіна М. Раймондо.

"Ми припиняємо не лише можливість доступу до товарів із США, а й реекспорт товарів американського походження з-за кордону. Будь-які компанії, які зневажають наш експортний контроль, особливо ті, які роблять це на користь Володимира Путіна та на шкоду українському народу, відчують всю силу примусового виконання", – додала міністерка.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти найбільших російських банків, проти еліт РФ та членів їхніх сімей, а також заборонили інвестиції до держави-агресорки і заблокували санкціями критичні великі підприємства.

Зеленський виступив перед парламентом Ірландії і закликав вводити подальші санкції

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