США запровадили санкції проти російського даркнет-ринку та біржі криптовалют

Під санкціями опинилися незаконні організації.

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти РФ. Під санкціями опинилися даркнет-ринок та біржа криптовалют.

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Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

США запровадили новий пакет санкції проти масштабного російського даркнет-сайту, який базувався на продажі наркотичних речовин.

Також санкції запровадили проти криптовалютної біржі Garantex, яка переважно працює у Москві та Санкт-Петербурзі.

"Санкції спрямовані на те, аби злочинці знали, що вони не зможуть сховатися у даркнеті чи на його форумах. Злочинці також не зможуть сховатися в Росії чи будь-де у світі", - повідомила Єллен.

Нагадаємо, проти РФ запроваджують санкції й різні технологічні компанії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкції, які запровадили проти Росії.

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