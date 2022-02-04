США запровадили візові санкції проти посадовців режиму Лукашенка: подробиці

США заявили, що прагнуть притягнути до відповідальності всіх винних у репресіях та порушеннях прав людини у Білорусі.

Держдеп США запровадив візові санкції проти декількох громадян Білорусі за їхню участь в "серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності".

Про це 3 лютого йдеться в заяві американського держсекретаря Ентоні Блінкена.

Зазначається, що США засуджують подібні дії, зокрема спробу насильницького повернення білоруської олімпійської чемпіонки Христини Тимановської під час літніх Ігор у Токіо минулого року.

Блінкен висловив солідарність з Тимановською та всіма, хто зіткнувся зі спробами режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка придушити критику.

"Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини у Білорусі", - наголосив головний дипломат США

Він підтвердив підтримку США народу Білорусі та закликав режим Лукашенка "припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів", звільнити політв'язнів і провести вибори.

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