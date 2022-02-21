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США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ЛДНР" – Білий дім

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США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ЛДНР" – Білий дім

Associated Press

Відповідний указ підпише Джо Байден.

США будуть запроваджувати санкції проти всіх, хто буде економічно співпрацювати з "ДНР" та "ЛНР". Їх 21 лютого визнав "незалежними" президент Росії Володимир Путін.

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості", - ідеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Вона додала, що "незабаром ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії. Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них".

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною", - заявила Псакі.

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