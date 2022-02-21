США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ЛДНР" – Білий дім

США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ЛДНР" – Білий дім

Відповідний указ підпише Джо Байден.

США будуть запроваджувати санкції проти всіх, хто буде економічно співпрацювати з "ДНР" та "ЛНР". Їх 21 лютого визнав "незалежними" президент Росії Володимир Путін.

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості", - ідеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Вона додала, що "незабаром ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії. Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них".

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною", - заявила Псакі.

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Як світові лідери відреагували на на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

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