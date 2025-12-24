США запровадили санкції проти ексчиновника ЄС і активістів, які борються з дезінформацією

США / © Associated Press

Державний департамент США запровадив візові санкції проти колишнього високопосадовця Європейського Союзу та керівників організацій, що займаються протидією дезінформації. У Вашингтоні звинуватили їх у «цензурі американських поглядів».

Про це у вівторок заявив держсекретар США Марко Рубіо, - пише CNN.

За його словами, п’ятеро осіб «очолювали організовані зусилля з тиску на американські цифрові платформи з метою цензурування, демонетизації та придушення точок зору, які їм не подобаються». Санкції передбачають заборону на в’їзд до США, а в окремих випадках — можливість депортації.

Серед підсанкційних — Тьєррі Бретон, колишній єврокомісар, який був одним з архітекторів Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Цей документ зобов’язує великі технологічні платформи боротися з незаконним та шкідливим контентом.

Також санкції торкнулися представників німецької організації HateAid, що спеціалізується на протидії мові ненависті та системній дезінформації в інтернеті.

У Держдепартаменті заявили, що дії підсанкційних осіб «можуть мати серйозні негативні наслідки для зовнішньої політики США». Рубіо назвав їх «агентами глобального цензурного комплексу» та наголосив, що список може бути розширений, якщо «інші іноземні актори не змінять курс».

Раніше адміністрація президента Дональд Трамп неодноразово звинувачувала європейські країни у надмірних обмеженнях свободи слова. У лютому віцепрезидент Джей Ді Венс під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що європейські лідери «тиснуть на соціальні мережі під приводом боротьби з дезінформацією».

У відповідь організації, що потрапили під санкції, назвали дії США «атакою на свободу слова» та заявили про політичну мотивацію рішення.