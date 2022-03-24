США запроваджують санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та голови "Сбербанку"

США запроваджують санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та голови "Сбербанку"

В американському Мінфіні закликали оточення Путіна вплинути на нього, щоб зупинити війну в Україні.

США запроваджують нові санкції проти Росії за її вторгнення до України. Так, під нові обмеження потрапили оборонна база РФ, депутати Держдуми та гендиректор "Сбербанку" Герман Греф.

Про це повідомили в Мінфіні США.

Також читайте Британія запровадила санкції проти російських компаній та фізосіб: у списку прийомна донька Лаврова

Там уточнили, що Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти 48 російських оборонних компаній. Згідно з обмеженнями, ці компанії не зможуть користуватися і застосовувати західні технологічні та фінансові ресурси.

Водночас під новий санкйний удар потрапили 328 депутатів Держдуми Росії, які підтримали визнання "ЛДНР", та керівник російського "Сбербанку" Герман Греф.

"Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками вражають у центр спроможність Росії фінансувати та здійснювати свою війну та звірства проти України", ­– заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

"Державна дума Росії продовжує підтримувати вторгнення Путіна, придушувати вільний потік інформації та порушувати основні права громадян Росії. Ми закликаємо найближчих до Путіна осіб припинити і засудити цю холоднокровну війну", – додала вона.

Нагадаємо, фаворитку президента РФ Володимира Путіна та його ймовірну коханку Аліну Кабаєву хочуть видворити зі Швейцарії, де вона живе разом з дітьми. Активісти ініціювали збір підписів під відповідною петицією на сайті change.org. Наразі вона зібрала майже 67 тисяч підписів.