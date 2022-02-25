США запроваджують санкції проти Путіна, Лаврова та членів російського Радбезу

США запроваджують санкції проти Путіна, Лаврова та членів російського Радбезу

Штати синхронізували свої рішення з рішеннями європейських союзників.

За війну проти України США запроваджують персональні санкції проти президента Росії Володимира путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це оголосила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 25 лютого.

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"Для синхронізації з рішеннями наших європейських союзників, США також приєднуються до них та вводять персональні санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та членів національної команди з безпеки", – оголосила вона.

Раніше джерела анонсували, що США планують запровадити персональні санкції проти Путіна, це ­– блокування банківських рахунків і майна, заборона на в'їзд до Штатів.

Раніше 25 лютого ЄС вирішив заморозити активи Путіна та Лаврова.