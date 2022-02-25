США запроваджують санкції проти Путіна, Лаврова та членів російського Радбезу

Штати синхронізували свої рішення з рішеннями європейських союзників.
За війну проти України США запроваджують персональні санкції проти президента Росії Володимира путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.
Про це оголосила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 25 лютого.
"Для синхронізації з рішеннями наших європейських союзників, США також приєднуються до них та вводять персональні санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та членів національної команди з безпеки", – оголосила вона.
Раніше джерела анонсували, що США планують запровадити персональні санкції проти Путіна, це – блокування банківських рахунків і майна, заборона на в'їзд до Штатів.
Раніше 25 лютого ЄС вирішив заморозити активи Путіна та Лаврова.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.