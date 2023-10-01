США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Києву: чи вплине це на допомогу від ЄС

На брифінгу Боррель запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.

Європейська підтримка України є постійною і не залежить від перебігу бойових дій.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Києва.

"Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх якнайшвидше. Ми готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України", – написав Боррель у соцмережах за підсумками зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

На брифінгу Боррель запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну не залежно від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями.

“Наша підтримка не залежить від одного дня. Це постійна, структурована підтримка, тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою. Вона не вирішується в один день. Українці борються відважно і з тими можливостями, які в них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому нам треба надавати більше зброї і швидше”, – сказав високий представник ЄС, передає "Укрінформ".

Чи вплине позиція США на допомогу Україні від ЄС

Також Жозеп Боррель прокоментував, що у США затвердила тимчасовий бюджет, який не передбачає коштів на підтримку Україні.

За його словами, в ЄС були здивовані, що "домовленість в останній момент набула такого вигляду".

"По правді кажучи, ми були здивовані останнім погодженням, що було прийнято рішення, про яке ми шкодуємо. Глибоко і сумно. Але ми віримо, що це не останнє слово. Президент Байден закликав його переглянути. Маю надію, що це не остаточне рішення і що Україна продовжить отримувати підтримку зі Сполучених Штатів", – сказав Боррель.

Водночас, євродипломат запевнив, що в ЄС не чекали, буде це рішення ухвалене чи ні, аби збільшити "пропозиції для підтримки України".

"Лише вчора Єврокомісія оголосила пропозицію до країн членів збільшити український фонд підтримки 50 мільярдами і я пропонував на останній неформальній зустрічі з моїми колегами всередині так званого фонду миру надати Україні ще 20 мільярдів протягом наступних 4 років.

Тому що ж, давайте подивимося, що буде в США, але з нашого боку ми продовжуємо підтримувати і знову ж таки збільшувати допомогу", – підсумував він.

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак без коштів на підтримку Україні.

Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що наразі таке рішення не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

В МЗС України запевнили, що українська влада активно працює із американськими партнерами, аби новий бюджет США включав кошти для допомоги Україні.