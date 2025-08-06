США затверджують пакет військової підтримки на $203,5 млн для України

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Державний департамент США схвалив потенційну угоду щодо надання Україні пакету військової підтримки загальною вартістю 203,5 мільйона доларів, до якого входить:

ремонт та технічне обслуговування гармат M777 (howitzer artillery guns),

послуги транспортування та логістичної консолідації обладнання.

Про це пише Reuters.

Підрядником з обслуговування та підтримки M777 обрано компанію BAE Systems, тоді як для транспортно-логістичних послуг буде відібрано одного з затверджених постачальників.

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Цей крок є частиною поточної стратегії США щодо підтримки України у сфері обороноздатності та забезпечення надійності наявного озброєння.

Зауважимо, 31 липня після ухвалення нового закону про повернення незалежності НАБУ та САП речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС немає планів зупинити фінансову допомогу для України. Брюссель очікує від Києва збереження незалежності антикорупційних органів та подальших реформ для дотримання верховенства права.