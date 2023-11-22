США заявили про можливе постачання Іраном балістики до РФ: у Путіна відреагували

Відносини між країнами розвиваються, кажуть у Москві.

Сполучені Штати Америки заявили, що Росія та Іран посилюють військову співпрацю. Йдеться про можливе передавання Тегераном ракет для війни в Україні. Втім, у Кремлі відмовилися коментувати заяви.

Про це заявив прессекретар російського президента- диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМП.

"Не думаю, що це варто коментувати, у нас розвиваються стосунки з Тегераном, включаючи ВТС", - висловився представник Кремля.

За його словами, військово-технічні зв’язки між двома країнами розвиваються.

Нагадаємо, координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: є факти, що вказують на посилення співпраці між Росією та Іраном. З його слів, Тегеран надає РФ значну кількість БПЛА, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів. Усю цю зброю РФ використовує для атак проти України.

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