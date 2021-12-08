США заявили, що "Північний потік-2" стане ключовим важелем впливу на РФ в разі її вторгення до України

США заявили, що "Північний потік-2" стане ключовим важелем впливу на РФ в разі її вторгення до України

В адміністрації Байдена не сумніваються, що Німеччина підтримає Вашингтон.

У США заявили, що заморожування російського газопроводу "Північний потік-2" та його потенційного доходу стане ключовим важелем впливу на Росію в разі її вторгення до України.

Про це повідомляє AFP.

"Це важіль для Заходу, тому що, якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, ймовірно, не захоче ризикнути вторгнутися до України", - вказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд додала, що "якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде призупинено".

В адміністрації американського президента Джо Байдена вважають, що Німеччина під керівництвом нового канцлера Олафа Шольца може погодитися тримати клапани газопроводу закритими, щоб чинити тиск на Путіна.

Так, Нуланд, виступаючи на слуханнях у Сенаті, висловила впевненість у тому, що Шольц погоджується з Вашингтоном. "Ми вже розмовляли з ним у його ролі міністра фінансів, і я не сумніваюся, що він розуміє серйозність ситуації, з якою ми стикаємося", - сказала вона.

"У нас були інтенсивні обговорення як з посадовцями, що йдуть, так і з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення", - вказав також Салліван.

Нагадаємо, що під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

Читайте також:

Новини світу: чим завершилася розмова Байдена та Путіна

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.