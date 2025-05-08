Колишній радник Трампа з питань України та експосол США в НАТО Курт Волкер

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Колишній радник Трампа з питань України та експосол США в НАТО Курт Волкер у четвер, 8 травня, заявив, що президент США «справді зблизився» з Україною і тепер дотримується жорсткішої позиції щодо Росії, щоб досягти обіцяного припинення вогню.

Про це пише Reuters.

Тиск на Росію

Волкер нагадав, що коли Трамп вдруге став президентом США, він пообіцяв, що закінчить війну в Україні, і президент Росії Володимир Путін може обрати, яким шляхом — «легким чи важким» — іти до миру.

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Через 100 днів від початку другої каденції Трампа Путін так і не виявив особливого бажання закінчити війну проти України. Тому Трамп усе частіше обирає «важкий шлях».

«Я думаю, що припинення бойових дій відповідає інтересам України, і тепер, коли США та Україна справді об’єдналися [відсилання до підписання угоди про надра — ред.], це показує, що Путін просто не хоче припиняти війну», — сказав Волкер.

Він додав, що незабаром Конгрес має зміцнити позиції Трампа та схвалити вторинні санкції проти великих суб’єктів у Росії.

Угода про надра

Волкер зазначив, що для Трампа було «політично важливим» підписати з Україною угоду про надра. Це дозволило йому показати своїм прихильникам, що Україна платить за себе сама, а не використовує гроші американських платників податків.

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Україна сподівається, що ця угода відкриє їй доступ до постачання нової американської зброї. Трамп поки неохоче говорить про це, водночас намагаючись умовити Путіна припинити бойові дії. Але це не означає, що військову допомогу не буде надано.

Волкер також зазначив, що хоча угода не дає Україні жодних гарантій безпеки, як того спочатку хотіли в Києві, вона також і не перешкоджає їх отриманню в майбутньому.

Нагадаємо, разом з експертами та колишніми військовими ТСН.ua проаналізував три головні сценарії подальшого розвитку подій залежно від дій Трампа, який може вийти з переговорів.