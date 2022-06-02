США заздалегідь розмістило у Європі системи HIMARS, щоб швидко передати їх Україні

США заздалегідь розмістило у Європі системи HIMARS, щоб швидко передати їх Україні

Пентагон заздалегідь розмістив високомобільні ракетні системи HIMARS у Європі для їх швидкого доставлення до Україну.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, - пише Укрінформ.

«В очікуванні цього рішення президента Джо Байдена Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS у Європі, щоб забезпечити їх швидку доставку українцям», - сказав він.

Пентагон також розробив план негайного навчання українських військових, «щоб вони навчилися безпечно й ефективно управляти системою, підтримувати її в робочому стані».

Надання таких ракетних систем залпового вогню відповідає першочерговим завданням України. Вони забезпечать додаткову точність враження цілей на відстані до 70 км.

«Українці запевнили нас, що використовуватимуть ці системи тільки в оборонних цілях», - додав він.

Перший транш передбачає передачу чотирьох систем HIMARS, сказав Каль, додавши, що навчання займе близько трьох тижнів.

Заступник глави Пентагону пояснив, що хоча війська РФ обстрілюють Україну й зі своєї території, ядро битви нині знаходиться на українській території на сході країни. Тому, за його словами, «на цьому етапі боротьби» вирішено поставляти в Україну боєприпаси з меншою дальністю.

При цьому додав: «У нас є чималий потенціал, у нас, звичайно, є куди рости, але подивімося, як розвиватиметься ситуація на полі бою».

Нагадаємо, 1 червня в Білому домі офіційно оголосили, що передають Україні РСЗВ та уточнили, що йдеться саме про HIMARS та боєприпаси до них. Проте там не вказали дальність цих боєприпасів.

Перед цим президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. Зокрема, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та зміцнюватимуть східний фланг НАТО.

На чесне слово: США нададуть Україні ракетні комплекси, які можуть добивати до Росії

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