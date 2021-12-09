США збираються тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу - Associated Press

Київ хочуть спонукати поступитися частиною Донбасу.
Сполучені Штати Америки нібито збираються тиснути на Україну для надання офіційної автономії частині Донбасу.
Про це 9 грудня повідомляє Associated Press з посиланням на джерела серед американських чиновників.
За інформацією агентства, виклик для президента США Джо Байдена в тому, аби "спонукати Київ поступитися частиною Донбасу при цьому не створюючи враження, що він поступається Путіну".
"Представники адміністрації (США) припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно поступилася частиною автономії землям на сході України", - йдеться в повідомленні.
Україну можуть запитати: "Чи можете ви зробити якийсь крок уперед у цих сферах?", - сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Це може включати такі заходи, як дозвіл союзного з Росією регіону Донбасу, який сам контролює сферу охорони здоров'я, поліцію та школи.
Нагадаємо, що під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".
У середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, в якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, зокрема ситуації довкола України.
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