США збираються тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу - Associated Press

Київ хочуть спонукати поступитися частиною Донбасу.

Сполучені Штати Америки нібито збираються тиснути на Україну для надання офіційної автономії частині Донбасу.

Про це 9 грудня повідомляє Associated Press з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За інформацією агентства, виклик для президента США Джо Байдена в тому, аби "спонукати Київ поступитися частиною Донбасу при цьому не створюючи враження, що він поступається Путіну".

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"Представники адміністрації (США) припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно поступилася частиною автономії землям на сході України", - йдеться в повідомленні.

Україну можуть запитати: "Чи можете ви зробити якийсь крок уперед у цих сферах?", - сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Це може включати такі заходи, як дозвіл союзного з Росією регіону Донбасу, який сам контролює сферу охорони здоров'я, поліцію та школи.

Нагадаємо, що під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

У середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, в якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, зокрема ситуації довкола України.

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