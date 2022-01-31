США збираються запровадити санкції проти найближчого оточення Путіна, якщо він вторгнеться до України

До санкційного списку входять всі, хто хоч якось причетний до "дестабілізуючої поведінки Кремля".
США планують запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, якщо РФ вторгнеться до України.
Про це пише Financial Times.
Як повідомляється, обмеження поширюватимуться на членів рад директорів російських держкомпаній, великих чиновників і на їхніх дружин та дітей.
"Виявлені особи перебувають у ближньому чи далекому оточенні Путіна і відіграють певну роль у прийнятті держрішень або, як мінімум, є учасниками дестабілізаційної поведінки Кремля", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, США прагнуть зберегти "стратегічну невизначеність" у питанні санкцій, які будуть запроваджені проти Росії в разі її вторгнення до України. За словами заступниці держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, попри те, що міжнародна спільнота заохочує Кремль до дипломатії, "ми маємо бути готовими до гіршого".
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