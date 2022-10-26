"США здійснюють кібератаки проти Росії руками українців": які дезінформації та маніпуляції поширював ворог

Маніпулятивні представники Росії продовжують поширювати дезінформації.

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 25 жовтня 2022 року окупанти поширили чергові маніпуляції.

Дезінформацію

Представник Росії при ООН Д. Полянський сказав: «Росія надала докази про «брудну бомбу» України на Радбезі ООН… в керівних колах Києва через інформацію Росії про «брудну бомбу» почалась метушня, є сигнали, що вони намагаються «згорнути» цю програму».

Маніпуляцію

Заступник керівника адміністрації президента Росії С. Кірієнко заявив: «Захід розв’язав проти Росії гібридну війну… РФ обмежують доступ до технологій, вводять численні санкції, на російські інформаційні ресурси здійснюються кібератаки, а росіяни зіштовхуються з русофобією в мережі».

Дезінформацію

Російські ЗМІ з посиланням на МЗС Росії повідомили, що «США здійснюють кібератаки проти РФ руками українців… антиросійська кампанія виконується спеціально створеною ІТ-армією українців… Вашингтон навіть не приховує свою пряму участь у веденні кібервійни проти Росії».

Нагадаємо, що останніми днями Росія розганяє фейкову новину про те, що Україна хоче використати на своїй же території так звану "брудну бомбу". Вона навіть вдалася до шантажу, щоб залякати інші країни світу, але їй не повірили. Адже часто РФ звинувачує інших у тому, що хоче зробити сама.

В ООН ідею про "брудну бомбу" назвали суто російською дезінформацією.

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